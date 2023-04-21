"Ми гарно почали гру. Розуміли, що суперник буде чекати нас на власній половині поля. Вони не хотіли пресингувати. Треба було грати трохи швидше, щоб знаходити вільних гравців в центрі поля. Створили кілька моментів. Отримали шанс, розіграли стандарт, та Володимир Бражко чудово виконав удар.

Красивий гол Бражка у відеоогляді зустрічі Колос – Зоря – 0:1

Сподівався, що далі буде вищий темп від нас, але цього не сталося. Дуже швидко Снурніцин отримав другу жовту картку. Підготували заміни. Останні хвилин 35 грали вдесятьох. Команда продемонструвала свою ментальність. Вгризалися за кожний метр та сантиметр поля, тому результат справедливий.

Ця перемога додасть команді сил, впевненості, що незважаючи ні на що, треба грати на результат. Є багато нюансів в суддівстві сьогодні. Вони багато чого робили незрозумілого. Але найголовніше, що ми перемогли", – наводить слова ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Додамо, що луганці мінімально обіграли Колос (1:0) та набрали 46 очок, піднявшись на друге місце. Колос з 30 пунктами залишився шостим.

Зоря у меншості втримала перемогу над Колосом, піднявшись на другу позицію в УПЛ