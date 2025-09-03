– Я радий, що в Бенфіці з'явився ще один українець. У Судакова дуже пристойна преса в Португалії, всі експерти в один голос кажуть, що Георгій – це топ-футболіст дуже високого рівня і Бенфіка повинна бути задоволена його придбанням. Португальські ЗМІ писали, що Порту вів переговори з Судаковим з лютого, але Бенфіка зуміла перехопити його у головного конкурента. У Бенфіці дуже грамотний спортивний директор, який вміє домовлятися.

– Як думаєте, де Судакову було б простіше заграти: в Порту чи Бенфіці?

– Складне питання. Напевно, взимку простіше було б засяяти в Порту, який на той момент був в розібраному стані. Але зараз команда, як і Бенфіка, на ходу. Також в Порту на позиції Судакова грає висхідна зірка Родрігу Мора, якого мало не продали в Саудівську Аравію за 73 мільйони. Тому в цьому плані Судакову буде простіше в Бенфіці, тим більше тут грає Трубін, який допоможе йому з адаптацією.

Судакову буде непросто, тому що в Португалії досить складний чемпіонат, але Георгій хотів потрапити в Європу і повинен скористатися шансом. Відразу потрапити в основу, можливо, буде складно, тому що команда вже зігралася, але гравець креативного плану дуже потрібен Бенфіці, тому шанси він точно буде отримувати. Далі все залежить від нього.

– У Шахтарі Судаков діяв більше з глибини на позиції "вісімки", але в Бенфіці, наскільки я зрозумів, на нього розраховують на позиції "десятки".

– Правильно. Кьокчю, який пішов в оренду в Бешикташ, теж приходив в Бенфіку, як креативний гравець, але часто діяв з глибини. Зараз Бенфіка купила в центр півзахисту Беренечеа і Ріоса, але вони більше оборонного плану. Ріос – це взагалі топ, показує футбол дуже високого рівня. А ось креативних футболістів у Бенфіці не вистачає, – цитує Кандаурова Український футбол.

