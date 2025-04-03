"Судаковим цікавляться в АПЛ": відомий агент пролив світло на майбутнє зірки Шахтаря, згадавши про Гвардіолу й Артету
Футбольний агент Вадим Шаблій оцінив шанси Георгія Судакова заграти в Європі.
"Георгій дуже зацікавлений спробувати свої сили в одному з провідних європейських клубів. Ми всі відкриті для пропозицій, і коли настане правильний момент, я впевнений, що Георгій стане частиною великого клубу. Ним давно цікавляться як клуби Прем'єр-ліги, так і клуби Серії А.
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Для Судакова, як і для будь-якого гравця, важливо відчувати підтримку і довіру з боку тренера. Такі відомі тренери, як Гвардіола та Артета, могли б стати для нього правильними наставниками", – сказав Шаблій в інтерв'ю Flashscore.
Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков зіграв за Шахтар у 30 матчах, в яких забив 12 голів і віддав 4 асисти.
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