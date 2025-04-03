"Георгій дуже зацікавлений спробувати свої сили в одному з провідних європейських клубів. Ми всі відкриті для пропозицій, і коли настане правильний момент, я впевнений, що Георгій стане частиною великого клубу. Ним давно цікавляться як клуби Прем'єр-ліги, так і клуби Серії А.

Судаков назвав ідеальний чемпіонат для свого прогресу – зірка Шахтаря обрав ще дві топ-першості, де хоче себе спробувати

Для Судакова, як і для будь-якого гравця, важливо відчувати підтримку і довіру з боку тренера. Такі відомі тренери, як Гвардіола та Артета, могли б стати для нього правильними наставниками", – сказав Шаблій в інтерв'ю Flashscore.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков зіграв за Шахтар у 30 матчах, в яких забив 12 голів і віддав 4 асисти.

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах