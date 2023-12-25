"Його трансфер – це тільки ціна питання. Однак, враховуючи серйозні завдання, які стоять перед Шахтарем в УПЛ і в Лізі Європи, оптимальний варіант – залишити Судакова, і повернутися до його продажу влітку. Судаков, безумовно, великий талант, бачить поле, наче з висоти, але поки що йому не вистачає стабільності.

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Майбутні пів року можуть піти на користь Шахтарю й Судакову, який набере форму і покаже себе більш яскраво. Порівнювати його ситуацію з відходом Трубіна неправильно. Трубін не підписував новий контракт, а у Судакова угода з Шахтарем буде діяти ще довго.

Де гарантія, що продавши Судакова, наприклад, за 40 млн євро, Шахтар, через програш чемпіонства і невдачу в єврокубках, втратить ті ж самі 40 мільйонів, а то й більше? Думаю, Судакова зараз не відпустять", – поділився Бабич в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Судаков у нинішньому сезоні провів 18 матчів, оформивши 3 голи та один асист. Чинна угода хавбека з Шахтарем розрахована до червня 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

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