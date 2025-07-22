Вест Хем розглядає можливість підписання півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Як повідомляє інсайдер лондонського клубу ExWHUEmployee, "молоти" уже контактували із посередниками, щоб дізнатися умови потенційної угоди.

Судаков отримав нагороду найкращому бомбардиру Шахтаря – минулого року теж переміг українець

Утім, попри інтерес, зірка Шахтаря наразі не є серед головних цілей Вест Хема. "Судакова нам запропонували. Його високо цінують у клубі, але наразі він вважається занадто дорогим. У списку потенційних підписань є інші кандидати, які стоять вище. Якщо вони відпадуть, Судаков знову стане актуальним варіантом", – пояснює джерело.

Як зазначає акаунт Hammer_On_X, сума трансферу може скласти приблизно 35 мільйонів євро.

Transfermarkt оцінює Судакова в 32 мільйони євро. Контракт гравця з Шахтарем чинний до 2028 року.

Нагадаємо, що свого часу за Вест Хем виступав українець Андрій Ярмоленко – з 2018 по 2022 рік він провів за клуб 86 матчів.

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