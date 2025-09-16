У рамках четвертого раунду АПЛ на полі з'явився лише один український легіонер. Західно-лондонське дербі проти Челсі (2:2) стало для Єгора Ярмолюка уже 62 матчем в рамках елітного англійського дивізіону.

Ярмолюк може опинитися в Манчестер Юнайтед – джерело озвучило суму, за яку відпустять зірку збірної України

Відзначитися результативними діями українцю не вдалося, але набутий досвід і впевненість молодого хавбека (Ярмолюку всього лиш 21 рік) не залишився не поміченими на Олд Траффорд. Як переконує журналіст Володимир Звєров, до Єгора приглядаються скаути МЮ, які проваляють предметний інтерес до українця. Бджолярі ж оцінюють атлант українця у щонайменше 50 млн фунтів.