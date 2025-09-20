Судакова визнали найкращим гравцем матчу Бенфіки – українець здивував відвертостями щодо Моурінью
Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков прокоментував перемогу над АВС (0:3) у шостому турі чемпіонату Португалії.
"У мене фантастичні відчуття. Хочу подякувати всім товаришам по команді, включаючи вболівальників, які надали фантастичну підтримку після невдалих результатів (поразок від Санта-Клари в чемпіонаті та Карабаха в Лізі чемпіонів).
Судаков зробив для Моурінью все – Жозе аж зафутболив пляшку, Трубіна врятувала "подруга", Бенфіка з розгромом
Тепер нам потрібно рости разом з новим тренером. Я також хочу подякувати Бруну Лаже; мій час з ним був коротким, але важливим. Тепер у нас новий тренер, Жозе Моурінью, всі його знають... Я можу тільки подякувати всім гравцям і вболівальникам
Робота з Моурінью – для мене це мрія, що стала реальністю. Я не міг у це повірити, але це правда, і, звичайно ж, хочу зростати разом з ним, старанно працювати кожен день. Вірю, що ми можемо досягти чогось особливого, як Жозе Моурінью.
Я дуже щасливий. Перший гол, перша перемога, але все це задоволення я розділю з товаришами по команді. Три дні тому народилася моя дочка, і це дні великої любові", – цитує Судакова A Bola.
Нагадаємо, у матчі проти АВС українець забив гол і отримав приз найкращому гравцю матчу.
Судаков зробив для Моурінью все – Жозе аж зафутболив пляшку, Трубіна врятувала "подруга", Бенфіка з розгромом