"У мене фантастичні відчуття. Хочу подякувати всім товаришам по команді, включаючи вболівальників, які надали фантастичну підтримку після невдалих результатів (поразок від Санта-Клари в чемпіонаті та Карабаха в Лізі чемпіонів).

Судаков зробив для Моурінью все – Жозе аж зафутболив пляшку, Трубіна врятувала "подруга", Бенфіка з розгромом

Тепер нам потрібно рости разом з новим тренером. Я також хочу подякувати Бруну Лаже; мій час з ним був коротким, але важливим. Тепер у нас новий тренер, Жозе Моурінью, всі його знають... Я можу тільки подякувати всім гравцям і вболівальникам

Робота з Моурінью – для мене це мрія, що стала реальністю. Я не міг у це повірити, але це правда, і, звичайно ж, хочу зростати разом з ним, старанно працювати кожен день. Вірю, що ми можемо досягти чогось особливого, як Жозе Моурінью.

Я дуже щасливий. Перший гол, перша перемога, але все це задоволення я розділю з товаришами по команді. Три дні тому народилася моя дочка, і це дні великої любові", – цитує Судакова A Bola.

Нагадаємо, у матчі проти АВС українець забив гол і отримав приз найкращому гравцю матчу.

Судаков зробив для Моурінью все – Жозе аж зафутболив пляшку, Трубіна врятувала "подруга", Бенфіка з розгромом