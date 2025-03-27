Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився, якою була б назва його команди, якби він створював її самостійно.

– Можна було б щось сказати про таланти. Хлопці жартують з мене, вже придумали навіть пісню.

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У Михайла Мудрика є дуже цікаве татуювання – Talent ain’t enough. В майбутньому можна було б створити команду з такою назвою. Якщо пофантазувати просто, чому б ні.

– Про що пісня?

– Та там пісня, що талант не розкрився.

– Це про тебе написали твої друзі?

– Так, сміються з мене там Коля Матвієнко, Радіон, що талант не розкрився і залишився в Шахтарі назавжди, – сказав Судаков у коментарі для клубної прес-служби.

Зауважимо, що Георгій провів за Шахтар 28 матчів у поточному сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами та 3 асистами.

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? Георгій Судаков відповідає на запитання вболівальників «Шахтаря» ️#FAVBET pic.twitter.com/4rqHhHRsmW — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 25, 2025

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи