Судакова тролять одноклубники – про зірку Шахтаря придумали пісню
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився, якою була б назва його команди, якби він створював її самостійно.
– Можна було б щось сказати про таланти. Хлопці жартують з мене, вже придумали навіть пісню.
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У Михайла Мудрика є дуже цікаве татуювання – Talent ain’t enough. В майбутньому можна було б створити команду з такою назвою. Якщо пофантазувати просто, чому б ні.
– Про що пісня?
– Та там пісня, що талант не розкрився.
– Це про тебе написали твої друзі?
– Так, сміються з мене там Коля Матвієнко, Радіон, що талант не розкрився і залишився в Шахтарі назавжди, – сказав Судаков у коментарі для клубної прес-служби.
Зауважимо, що Георгій провів за Шахтар 28 матчів у поточному сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами та 3 асистами.