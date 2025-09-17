Вчора, 16 вересня, Бенфіка розпочала свій шлях у основному етапі Ліги чемпіонів поразкою від Карабаха з рахунком 2:3. У стартовому складі португальського клубу вийшли одразу двоє українців – Георгій Судаков та Анатолій Трубін. Український голкіпер отримав найвищу оцінку серед гравців Бенфіки, тоді як колишньому хавбеку Шахтаря трохи дісталося, навіть попри асисти на обидва голи, другий з яких пізніше не був зарахований.

Бенфіка вже знайшла нового наставника – Судаков та Трубін можуть опинитися під керівництвом легенди

"Що було б із Бенфікою без чудового воротаря? Українець не був винен у жодному з трьох голів Карабаху та зробив два сейви, які врятували команду від ще більшої поразки. Щасливі хвилини для Бенфіки мали номери 33 та 45. Саме в ці моменти Карабах був дуже близький до голу, і Трубін відбив два вирішальні удари.

Перший сейв навіть завершився влучанням м’яча у ліву стійку! Той, хто думав, що для нього буде спокійна ніч, помилявся. Проти суперника з другого (або третього?) європейського дивізіону Трубін був змушений бути напоготові. І він був таким. Не через нього, звісно, розгорівся скандал на Естадіо да Луш", – пише видання A Bola про гру Трубіна.

"Десятий номер вийшов у старті і почав матч активно, подавши кутовий, який завершився голом Барренечі. Він також брав участь у другому голі, коли Павлідіс намагався віддати пас, а захисники Медіна та Мустафазаде дали йому шанс завершити атаку. Гравець дуже впевнено контролює м’яч, але цього замало. Потрібно бігати, боротися та діяти в обороні. Залишається питання: чи він ще не в оптимальній формі, чи ситуація в Україні впливає на його гру, чи це просто його стиль – відмінне володіння м’ячем і слабка гра без нього", – додало видання, описуючи гру Судакова.

Варто додати, що Трубін отримав оцінку 7, а Судаков – 5.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2