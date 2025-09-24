"Футбол 24" розібрав виступи українців за кордоном, зокрема в чемпіонаті Англії. Не оминули увагою і Португалію, де Трубін та Судаков дебютували під керівництвом Жозе Моурінью.

Ліверпуль здолав Евертон з Миколенком, а українець нарвався на критику легендарного Вейна Руні – ніби глибока позиція Віталія дозволила потягнути лінію офсайду, завдяки чому Екітіке забив переможний м'яч. Зінченко вийшов у складі Ноттінгема проти Бернлі, здорово проявив себе в атаці, але не дуже відіграв у захисті, зокрема, ледь не ставши автором автогола, коли намагався врятувати після удару Ентоні.

Судаков забив, але Бенфіка не перемогла в дебютному матчі Моурінью на Да Луж – Трубін пропустив на останніх хвилинах

До слова, Олександр потрапив до заявки "лісників" на Лігу Європи – українця внесли до списку замість травмованого Ола Айна. А Єгор Ярмолюк звично зіграв у складі Брентфорда, який продовжує страждати – тепер поразка від Фулхема (1:3). Українець, щоправда, вже потрапив на радари Тоттенхема, який очолює його екс-тренер – Томас Франк.

А Бенфіка із Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим дебютувала під керівництвом Жозе Моурінью розгромною перемогою над Авешом. Цікаво, що саме Судаков забив свій перший гол у складі "орлів", а португальські ЗМІ вже почали називати українця "маестро". Про все це детальніше дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".