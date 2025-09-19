"Футбол 24" обговорив перший матч Ліги чемпіонів сезону 2025/26 для португальської Бенфіки, де виступають Трубін та Судаков. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Після сенсаційної поразки від азербайджанського Карабаха (2:3) керівництво португальської Бенфіки ухвалило рішення відправити у відставку Бруну Лаже. На початку зустрічі "орли" вели у рахунку 2:0, однак згодом дозволили скромному за європейськими мірками клубу тричі пробити Трубіна. Історичну перемогу Карабаху приніс інший українець – Олексій Кащук, який вийшов із лави запасних.

Попри три пропущені м’ячі, португальське профільне видання A Bola визнало Анатолія Трубіна найкращим гравцем у складі Бенфіки, оцінивши його у 7 балів. Георгій Судаков, який уперше зіграв у стартовому складі "орлів", отримав лише 5 балів, незважаючи на два оформлені асисти. Варто додати, що одну результативну дію (пас на Павлідіса) в українця УЄФА не зарахувала через рикошети від захисників Карабаха.

У другому турі Бенфіка вирушить у гості до Челсі. І "орли" полетять до Лондона вже під керівництвом Жозе Моурінью, який 25 років тому дебютував як тренер саме з лісабонським клубом. Додамо, що на момент записування відео ще не було офіційного оголошення португальця. Детальніше про всі ці події – у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

