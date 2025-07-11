"Зі знаком мінус можу відзначити Судакова. Цей ажіотаж навколо його трансферу може вплинути на психологічний стан гравця, особливо під час тренувань.

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Ми ж бачимо, як той-таки Бражко знітився після зірваного трансферу у Вулверхемптон. Знаєте, боляче, коли тебе підкидають, але потім забувають зловити.

Але, я думаю, що всі ці негаразди Судакова минуть. Ми бачимо, що Туран ні з ким не церемониться – якщо гравець випадає, то він його міняє. Так і вийшов Очеретько замість Судакова на старті другого тайму. Такий холодний душ іноді допомагає гравцям прийти до тями", – цитує Федорчука Український футбол.

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