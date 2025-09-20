У шостому турі чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді розгромила АВШ Авеш (3:0). Жозе допомогли два українці, які вийшли у стартовому складі.

Скромному АВШ Авеш невимовно пощастило. Коли б іще матч аутсайдера португальської ліги викликав такий інтерес, як сьогодні? Але дебют Моурінью в Бенфіці після паузи в чверть століття привів глядачів на цей невеликий стадіончик півночі країни. За грою стежили не лише в Португалії, але й в Україні та багатьох інших куточках планети. Тренер, може, вже і не топ, але точно – легенда футболу.

Моурінью пішов на компроміс заради контракту з Бенфікою – в угоді є один цікавий пункт

Бенфіка могла втішити нового наставника вже на 2-й хвилині, коли Івановіч з хорошої позиції не влучив у дальній кут. Через 10 хвилин м’яч таки побував у воротах господарів. Судаков розпочав атаку, яку завершив все той же Івановіч. Тільки от халепа – м’яч перед прострілом Даля повністю вийшов за межі поля.

Франьо не втомлювався й надалі нагнітати атмосферу попереду. На 19-й хвилині він ледь не заробив пенальті у боротьбі із захисником – VAR поскупився на 11-метровий. У другій половині тайму всюдисущий хорват знову нагадав про себе. Майстерно обіграв голкіпера і з гострого кута котив у порожні, проте на лінії воріт опинився суперник.

А що Судаков? Українець регулярно розпочинав атаки Бенфіки, проте сам не поспішав шукати момент для удару. На 21-й хвилині Георгій заробив дуже перспективний штрафний метрів за 22 від воріт. Але навіть тут поступився правом удару колумбійцеві Ріосу. Той подарунка не оцінив і бездарно запустив м’яч десь за межі арени.

Авеш, варто сказати, не відсиджувався в обороні. Станом на 30-ту хвилину в обох команд була повна рівновага за кількістю атак – по 9. Ба більше, на 39-й хвилині Трубіна врятувало лише диво – точніше, стійка – після класного удару Томане з лінії штрафного майданчика. Моурінью помітно нервував, маневруючи у своїй технічній зоні.

І тоді Судаков дещо заспокоїв наставника. Вже у компенсований час біля воріт господарів виникла метушня, перший удар Георгія заблокував захисник, проте другим пострілом українець таки прошив оборону і голкіпера Авеша з району 11-метрової позначки!

Судаков забив дебютний гол за Бенфіку в першому матчі Моурінью (ВІДЕО)

Невдовзі після перерви лісабонцям стало дихати ще легше. Спершу ледь не оформив дубль Судаков. Наш легіонер красиво крутив у дальній верхній, але Сімау виконав не менш красивий сейв. А далі "орли" виконували стандарт, до якого підключився ветеран Отаменді. У боротьбі на другому поверсі він отримав ліктем у щелепу від свого візаві – пенальті! Павлідіс поклав у самісіньку "дев'ятку" – 2:0 на користь Бенфіки.

Ще через п'ять хвилин за свої старання був нагороджений Івановіч. Закидання з глибини на Павлідіса, той прострелив із лівого флангу, а Франьо на паузі розстріляв ворота. Гра зроблена! Жозе на радощах аж зафутболив пляшку з водою, як у свої найкращі часи. А тоді виконав свої перші дві заміни. При цьому продовжив довіряти Судакову, якого залишав на полі до 86-ї хвилини. Господарі ще мали шанс на гол престижу, але Дуарте метрів з восьми не зміг прикластися по м'ячу – і той опинився у руках Трубіна.

Комфортна перемога приносить Бенфіці 13 очок і підіймає команду українців на другу сходинку, обійшовши Спортінг та Морейренсе. Вище – лише Порту, який іде без втрат (6 матчів, 18 очок). Авеш залишається на дні, маючи в активі лише один бал.

Моурінью у Бенфіці: чому Судаков і Трубін отримали легенду, але вже не топ-тренера