Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував нічию між Металістом та Металістом 1925 (2:2) у рамках Першої ліги.

Харківські клуби зіграли внічию у матчі 5-го туру Чемпіонської групи Першої ліги. Зірковий хавбек Шахтаря Георгій Судаков прокоментував підсумок поєдинку на офіційній сторінці Металіста в Instagram.

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"Радий бачити, що Металістів вистачає на всіх... Але серце, як і раніше, за справжній", – написав Судаков.

Варто відзначити, що Георгій Судаков є вихованцем Металіста, він перебував у структурі клубу з 2014 по 2016 рр. Наразі "жовто-сині" посідають 6-те місце у турнірній таблиці Першої ліги, а інший харківський клуб – Металіст 1925 перебуває на третій позиції чемпіонату.

Нагадаємо, після перемоги Металіста над Металістом 1925 (1:0) у квітні, півзахисник Шахтаря написав у коментарях: "Вітаю з перемогою, справжній Металіст". Ці слова не сподобалися президенту Металіста 1925 Володимиру Носову, який відповів: "Вітаю з великою кількістю успішних підбирань головою".

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