Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков зізнався, що хотів би грати в одному клубі з Михайлом Мудриком, який нині виступає за лондонський Челсі.

"Міша – мій близький друг, і ми багато спілкуємося. Я вже отримав від нього кілька цінних порад на випадок, якщо переїду до Англії. Як адаптуватися, як влитися в ігровий ритм, для мене це дуже корисно.

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Він рекомендує якомога швидше переїжджати в топ-чемпіонат, такий як Прем'єр-ліга, тому що це допомагає швидше розвиватися, як фізично, так і психологічно.

У Михайла величезний потенціал, і, можливо, одна з причин, чому ви ще не бачили його на найвищому рівні в Англії, полягає в тому, що, за його словами, в Челсі немає такого гравця, як я, який би постійно віддавав верхові передачі та асистував", – цитує Судакова The Telegraph.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Судаков провів 12 матчів у складі донецького Шахтаря, в яких відзначився 3-ма забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

Сьогодні, 7 листопада, "гірники" зіграють з Барселоною в рамках 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів.

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