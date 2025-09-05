"Це була ініціатива клубу. Я взагалі про це нічого не знав.

Я бачив, що є вільний десятий номер і мені в повідомленнях багато писали ще до того, як я перейшов, що ти наша майбутня "десятка", однак я в це не вірив до останнього.

Але потім, коли я познайомився зі спортивним директором Руєм Брашем – він прилетів до нас на гру в Женеву... Коли ми після матчу сиділи всі разом, погоджували якісь умови, просто спілкувались, коли ми вже офіційно потиснули руки й вирішили, що я футболіст Бенфіки, він повідомив, що у них з президентом Руєм Коштою є для мене сюрприз. "Президент грав під цим номером і він не кожному футболісту може його дати", – заявив Браш.

Я сказав, що для мене це повага, це неймовірно, що я буду грати під цим номером, – сказав Судаков у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, півзахисник Шахтаря Георгій Судаков перейшов до Бенфіки в оренду за 6,75 мільйона євро з обов'язковим пунктом викупу контракту за 20 мільйонів і 250 тисяч.

