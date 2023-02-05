"Намагаємося вийти на максимум, нічого нового. Ще буде дві товариські зустрічі в нас, сподіваюся, що підготуємося на 100% до матчу з Ренном. Важко під навантаженнями, плюс ще десь зігруємося.

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У нас багато травмованих зараз, не всі готові на 100 відсотків, я в тому числі. Ще багато працювати, але в нас є тиждень, за який ми зможемо вийти на фініш підготовки. Спілкувалися з тренером. Він каже, що зараз будемо готуватися лише до Ренну та присвячувати цій команді всі заняття. Усі думки тільки про Ренн.

З Йовічевічем спілкуємось про футбол. Він дає якісь поради. Він для мене тренер, наставник, ментор, мотиватор. Я багато пропустив, зараз треба виходити на максимальні кондиції. Про це також спілкувалися", – заявив Судаков у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, перша дуель української та французької команд у плей-офф Ліги Європи відбудеться вже 16 лютого, матч-відповідь запланований на 23 число.

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