Судаков зізнався, хто з гравців Шахтаря міг "напхати"
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів про старт кар'єри у донецькому клубі та відносини з деякими досвідченими гравцями "гірників".
"Звичайно, завжди так було і є: "Малий, швидше з м'ячем". Якщо футболісти бачать, що ти стараєшся, але щось не виходить, то вони підтримають. Ти можеш перекривати цією працею ставлення до тебе.
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Хто більше за всіх "пхає" на полі? Стьопа (Степаненко – прим.), бувало, міг. Але прийняли нормально. Коля Матвієнко підказував, Марлос, той же Стьопа. В мене не було з цим проблем. Так, я можу в чомусь помилятись, але не було такого, що я не буду старатись", – поділився Судаков у інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.
Додамо, що Георгій провів 14 матчів за Шахтар у поточному сезоні, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.
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