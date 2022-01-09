"Звичайно, завжди так було і є: "Малий, швидше з м'ячем". Якщо футболісти бачать, що ти стараєшся, але щось не виходить, то вони підтримають. Ти можеш перекривати цією працею ставлення до тебе.

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Хто більше за всіх "пхає" на полі? Стьопа (Степаненко – прим.), бувало, міг. Але прийняли нормально. Коля Матвієнко підказував, Марлос, той же Стьопа. В мене не було з цим проблем. Так, я можу в чомусь помилятись, але не було такого, що я не буду старатись", – поділився Судаков у інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Додамо, що Георгій провів 14 матчів за Шахтар у поточному сезоні, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.

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