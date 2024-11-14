"Найважчий поєдинок у кар'єрі? Матч з РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів, коли ми перемогли 4:1 (в сезоні 2022/23, – прим.). Ця гра була для мене психологічно та фізично найскладнішою в кар'єрі.

Судаков поскаржився на "залякування" з боку одразу двох одноклубників – у зірок Шахтаря зухвалі вимоги

Згадую, як грав проти Лаймера в центрі, який фізично був сильнішим, що я просто не встигав м’яч прийняти. Тоді зрозумів, куди прагнути й над чим треба працювати", – сказав Судаков у програмі "Трендець".

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 3 асисти.

Україна осоромилася на старті відбору Євро-2025 – Суркіс пропустив з кутового, син Шевченка і новачок з МЮ не допомогли