20 вересня Бенфіка на виїзді обіграла АВС Авеш (3:0) у матчі 5-го туру чемпіонату Португалії. У стартовому складі "орлів" вийшов український хавбек Георгій Судаков, а на 45-й хвилині він відзначився дебютним голом за нову команду.

Дебютний гол Судакова і "суха" гра Трубіна в дебюті Моурінью у відеоогляді матчу Авеш – Бенфіка – 0:3

Георгій поділився враженнями від гри у своєму Instagram, заявивши, що відбулася ще одна важлива подія про яку вболівальники дізнаються пізніше. Цікаво, що після матчу Георгій Судаков розповів про народження доньки.

Також Георгій прокоментував свій виграш нагороди найкращого гравця матчу за гру проти АВС. Українець зазначив, що востаннє він отримував таку відзнаку в чемпіонаті ще чотири роки тому.