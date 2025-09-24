Бенфіка тривалий час не могла вразити ворота Ріу Аву в домашньому матчі. На 86-й хвилині "орлам" нарешті вдалося пробити "стіну" суперника: українець Георгій Судаков забив свій другий гол за Бенфіку.

Судаков в один дотик замкнув передачу Лукебакіо з правого півфлангу – і забив. Через кілька хвилин Жозе Моурінью замінив Георгія на Баррейро, після чого Бенфіка пропустила. На 90+2-й хвилині Ріу Аву вдалося зрівняти рахунок.