Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відзначився забитим м'ячем в матчі проти АВС.

В суботу, 20 вересня Бенфіка проводить виїзний матч португальської Прімейри проти клубу АВС. В стартовий склад "орлів" потрапили двоє українських футболістів – Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Мудрик потролив призначення Моурінью в Бенфіку – Трубін і Судаков оцінили

У компенсований до першого тайму час Судаков відзначився дебютним голом за португальський клуб. Українець потужним ударом добив м'яч у ворота після проходу від Павлідіса.