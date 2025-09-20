Судаков забив дебютний гол за Бенфіку в першому матчі Моурінью (ВІДЕО)
Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відзначився забитим м'ячем в матчі проти АВС.
В суботу, 20 вересня Бенфіка проводить виїзний матч португальської Прімейри проти клубу АВС. В стартовий склад "орлів" потрапили двоє українських футболістів – Анатолій Трубін та Георгій Судаков.
У компенсований до першого тайму час Судаков відзначився дебютним голом за португальський клуб. Українець потужним ударом добив м'яч у ворота після проходу від Павлідіса.
