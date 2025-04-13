"Я думаю, у Ваната все-таки більше шансів, тому що він є гравцем атакувальної ланки. Нині він перебуває у непоганій формі, в гарних ігрових кондиціях. І за збірну грає.

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Все-таки його позиція – це нападник, тому він має більше шансів забити. Все ж таки команда грає на нього.

Судаков все одно грає більше у відтяжці. Він творить, відбирає і забиває. Тому тут перевага більше все-таки на боці нападника.

Гуцуляк та Філіппов? Я думаю, у Ваната все ж більше шансів виграти перегони. Так, і Гуцуляк, і Філіппов теж забивають, але тут перевага, мені здається, напевно, все-таки у Влада", – сказав Воробей у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, наразі у бомбардирських перегонах лідирує Владислав Ванат (14 голів). Другу сходинку ділять Георгій Судаков та Олексій Гуцуляк (по 11 м'ячів). Третім йде Олександр Філіппов (10 влучних ударів).

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