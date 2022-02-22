Судаков вказав на головне досягнення Шахтаря перед стартом другої частини УПЛ
Півзахисник донеччан Георгій Судаков розповів про підготовку команди до першого офіційного матчу 2022 року.
"Ми вже фактично готові максимально, на 97 відсотків. Саме тиждень перед грою з Металістом 1925, що залишився, дозволить добрати три відсотки.
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Звісно ж, насамперед прагнемо виграти чемпіонство та Кубок України. У Прем'єр-лізі на нас чекає 12 поєдинків, де нам слід здобути 12 перемог і набрати 36 очок.
Що змінилося у грі Шахтаря після зимових спарингів? Було багато тактики, і в цьому плані, гадаю, ми змогли вийти на новий рівень. Прогресуємо щодня, з кожним тренуванням і грою, що можна помітити й за матчами, й за діями кожного футболіста.
Щодо першого суперника у новому році... Металіст 1925 – гарна команда, яка намагається грати у футбол. Поєдинок першого кола вийшов складним, тому на виїзді буде ще важчим. Однак наше завдання – відштовхуватися від власної гри. Якщо продемонструємо свій футбол і максимум, то для нас це не буде проблемою", – цитує Судакова офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, перший поєдинок Шахтаря у весняній частині сезону відбудеться у суботу, 26 лютого. Початок зустрічі о 17:00.
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