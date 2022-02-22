"Ми вже фактично готові максимально, на 97 відсотків. Саме тиждень перед грою з Металістом 1925, що залишився, дозволить добрати три відсотки.

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Звісно ж, насамперед прагнемо виграти чемпіонство та Кубок України. У Прем'єр-лізі на нас чекає 12 поєдинків, де нам слід здобути 12 перемог і набрати 36 очок.

Що змінилося у грі Шахтаря після зимових спарингів? Було багато тактики, і в цьому плані, гадаю, ми змогли вийти на новий рівень. Прогресуємо щодня, з кожним тренуванням і грою, що можна помітити й за матчами, й за діями кожного футболіста.

Щодо першого суперника у новому році... Металіст 1925 – гарна команда, яка намагається грати у футбол. Поєдинок першого кола вийшов складним, тому на виїзді буде ще важчим. Однак наше завдання – відштовхуватися від власної гри. Якщо продемонструємо свій футбол і максимум, то для нас це не буде проблемою", – цитує Судакова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перший поєдинок Шахтаря у весняній частині сезону відбудеться у суботу, 26 лютого. Початок зустрічі о 17:00.

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