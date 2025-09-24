Бенфіка не змогла обіграти вдома Ріу Аве. На 86-й хвилині Судаков відкрив рахунок, замкнувши передачу Лукебакіо з правого півфлангу, після чого був замінений. Уже в компенсований до другого тайму час супернику вдалося зрівняти рахунок.

Гол Судакова у відеоогляді матчу Бенфіка – Ріу Аве – 1:1

Проте, український півзахисник був визнаний кращим гравцем зустрічі і отримав відповідний приз. Однак, судячи з виразу обличчя Георгія, ця нагорода його не порадувала. І це зрозуміло, з огляду на результат матчу.

Ця втрата очок коштувала Бенфіці другого місця в турнірній таблиці. "Орли" – треті і відстають від лідера Порту на 4 очки.

Судаков забив, але Бенфіка не перемогла в дебютному матчі Моурінью на Да Луж – Трубін пропустив на останніх хвилинах