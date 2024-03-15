"Що Мудрик розповідав про адаптацію до АПЛ? Насамперед це були побутові речі і футбольні в тому сенсі, що чим скоріше ти туди переїдеш, тим скоріше почнеш грати і вийдеш на новий рівень. І я це бачу по ньому, коли він приїжджає в збірну.

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Оживає у збірній України? Не в тому сенсі. Наскільки він став сильніший футболіст, взагалі як персона. Коли він тільки залишив Шахтар, це був один Мудрик. Зараз це набагато сильніший футболіст. Помітний прогрес? Дуже сильно помітно. Це якраз я кажу по збірній.

Я не можу судити по клубу там, де він зараз грає, тому що, мені здається, йому трохи не довіряють. Коли ти отримуєш цю довіру і ти її відчуваєш – тоді ти можеш грати. А всі знають, що Михайло має грати, йому потрібен час. І якраз коли в нього будуть вірити, довіряти – він тоді буде показувати свій найкращий футбол", – поділився Судаков у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що Мудрик став гравцем Челсі в січні 2023 року за 70+30 млн євро. Загалом, Михайло провів за лондонців 46 матчів, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами у всіх турнірах.

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