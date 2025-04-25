"Де Дзербі залишив величезний слід. Мабуть, це тренер, який найбільше вплинув на моє бачення футболу.

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З ним я почав інакше дивитися на гру: не просто бігати полем, а розуміти, чому ми робимо ті чи інші речі, як розташовуватися, як притягувати суперника, коли варто ризикувати, а коли – ні.

Він навчив мене мислити. Ще одна річ, яка мене вразила, – його одержимість деталями. Він міг зупинити тренування через одну єдину неправильну передачу: щоб пояснити, показати, щоб прагнути до досконалості. І водночас він підтримував і довіряв молодим гравцям. Він вірив у мене, коли я тільки починав, і це мало велике значення.

Він уже довів у Брайтоні, що здатен побудувати сильну команду навіть без зіркових гравців. І якщо йому надати більше ресурсів і футболістів високого рівня, я вважаю, що він зможе створити справді щось велике. Його футбол сучасний, розумний і сміливий. Найголовніше – він знає, як розвивати гравців. А це сьогодні дуже цінується", – сказав Судаков в інтерв'ю TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, італієць тренував Шахтар на момент повномасшатбного вторгнення Росії в Україну. Після цього Де Дзербі працював у англійському Брайтоні, а минулого літа очолив Марсель.

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