"Найголовніше, що ми перемогли в обох поєдинках, дуже важкі ігри були. Зробили крок уперед, тепер готуємося до Італії, цей матч вирішить долю путівки на Євро. Дуже приємно грати за національну збірну, а коли забиваєш, то це дає тобі подвійні емоції. Але головне, щоб вигравала команда.

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Сергій Ребров на тренуваннях ставить акцент на пресинг, вихід із оборони, ми хочемо постійно грати з м’ячем. Але в нас мало часу на підготовку до ігор, тож складно відпрацювати все. Якщо встигаємо відпрацювати щось конкретне – супер.

Які матчі у відборі запам’яталися? Усі ігри були принциповими й важливими. Можливо, з Італією (1:2), через мою помилку… Напевно, найбільш емоційним був матч із Північною Македонією на виїзді, коли ми відігралися з 0:2. Яскравий і переломний момент був", – цитує Судакова прес-служба УАФ.

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