Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков та його дружина Єлизавета чекають на другу дитину. Про це пара повідомила у спільному дописі в соціальній мережі Instagram.

Шахтар може продати Судакова до кінця сезону – відомий топ-претендент і сума, яка перекриє навіть втрату ЛЧ

"Ми вже знаємо, як виглядає любов. Вона називається "донька". Але зовсім скоро ми побачимо цю любов – в нових очах, нових ручках, новому житті", – написав Судаков на своїй сторінці.

До слова, Георгій та Єлизавета Судакови виховують доньку Мілану, якій 16 квітня виповнилося 3 роки.

Нагадаємо, у поточному сезоні 22-річний півзахисник зіграв за донецький клуб 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його у 32 млн євро.

"Петровський Спайдермен": голкіпер-рекордсмен УПЛ працював на будівництві, вразив навіть Бущана і дає сигнал Реброву