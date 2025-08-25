Півзахисник збірної України Георгій Судаков бажає залишити Шахтар, повідомляє Record.

Судаков у фокусі Бенфіки – Шахтар виставив жорсткі умови

22-річний зірковий хавбек незадоволений цінником, який на нього повісив донецький клуб і вважає, що це відлякує потенційних покупців.

Судаков бажає возз'єднатися в Бенфіці з Анатолієм Трубіним, але на перешкоді цьому трансферу досі стоїть ціна, яку вимагає Шахтар. Саме тому Георгій провів розмову з керівництвом "гірників", бажаючи пришвидшити свій відхід з команди.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 Судаков забив 15 голів та віддав 6 асистів за 37 матчів у всіх турнірах за Шахтар. Аналітики порталу Transfermarkt оцінюють гравця у 32 млн євро, але "гірники" вимагають значно більшої суми за свого лідера.

