Судаков: У цьому році Шахтарю потрібно виграти Кубок України
15:21 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зробив амбітну заяву щодо планів на Кубок України у цьогорічній кампанії.
"Не має права на помилку. Один матч, який потрібно лише вигравати. У Кубку програв – вилетів, не можна допускати таких помилок.
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На мою думку, Шахтар останні 3 роки не вигравав Кубок України (востаннє "гірники" здобували трофей у сезоні 2018/19 – прим.). В цьому році необхідно виграти", – зазначив Судаков у коментарі Shakhtar News.
Поєдинок між Чорноморцем та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Матч відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець, початок зустрічі о 19:30.
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