"Не має права на помилку. Один матч, який потрібно лише вигравати. У Кубку програв – вилетів, не можна допускати таких помилок.

Шахтар оприлюднив заявку на матч Кубка України з Чорноморцем – відсутність трьох лідерів

На мою думку, Шахтар останні 3 роки не вигравав Кубок України (востаннє "гірники" здобували трофей у сезоні 2018/19 – прим.). В цьому році необхідно виграти", – зазначив Судаков у коментарі Shakhtar News.

Поєдинок між Чорноморцем та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Матч відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець, початок зустрічі о 19:30.

Чорноморець – Шахтар: анонс матчу 1/8 фіналу Кубка України