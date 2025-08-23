Бенфіка продовжує уважно стежити за Георгієм Судаковим, повідомляє record.pt. Лісабонці бачать у хавбеку Шахтаря оптимальний варіант для посилення позиції центрального атакувального півзахисника.

Судаков опинився на радарі трьох топ-клубів Європи – завищений цінник від Шахтаря є головною перепоною угоди

Втім, серйозною перешкодою для угоди залишається позиція керівництва донецького клубу. Шахтар чітко окреслив свої вимоги й не планує відпускати одного зі своїх лідерів дешевше, ніж за 40 мільйонів євро.

За даними джерела, Бенфіка паралельно розглядає й інші варіанти підсилення, однак інтерес до 22-річного українця залишається пріоритетним.

Контракт Судакова з Шахтарем чинний до літа 2028 року, а трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро. В сезоні 2025/2026 Судаков провів 9 матчів та віддав дві результативні передачі.

Шахтар отримав ще одну відмову за бразильського діаманта – Флуміненсе знову відхилив пропозицію