Бенфіка у першому турі Ліги чемпіонів програла Карабаху (2:3). Після цієї гри Бруно Лаже звільнили з посади головного тренера.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Бенфіка остаточно визначилася з наступником Лаже, яким буде Жозе Моурінью. "Особливий" підпише угоду до червня 2027 року. Офіційне оголошення відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, що Моурінью вже не вперше очолюватиме Бенфіку. У 2000 році він короткий час був на чолі "орлів". Також 62-річний фахівець тренував Порту, Челсі, Реал, Інтер, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Рому та Фенербахче. "Особливий" двічі вигравав Лігу чемпіонів, здобував трофей Ліги Європи та Ліги конференцій.

