"Трубін не мав жодної можливості проявити себе протягом усієї гри через невелику кількість моментів біля його воріт. Був максимально зосереджений протягом усього матчу, однак не зумів зупинити удар Андре Луїса, який і привів до гола.

Судаков завжди боровся за м'яч, постійно прагнув контролювати атаку, робив продумані та унікальні передачі. Головна проблема, що в цьому матчі Судаков занадто багато часу проводив далеко від воріт і не мав можливості завершувати ударом атаки "орлів". Коли ж українець все-таки наблизився до штрафного майданчика суперника, то забив важливий і красивий гол", – так оцінило виступ Трубіна та Судакова видання A Bola.

Нагадаємо, Бенфіка сенсаційно втратила очки у грі з Ріу Аве, пропустивши гол на 90+7 хвилині. У складі "орлів" забитим м'ячем відзначився Судаков.

