Український новачок Бенфіки Георгій Судаков запустив свій власний діджитал-проект, в якому буде не тільки розважати публіку, а й допомагати дітям.

Олімпійська призерка Марина Бех-Романчук приміряла на себе роль футболістки в проекті Георгія Судакова GoSudakov.

Георгій заявив, що запустив проект з ціллю об’єднати глядачів навколо українського спорту та привернути до нього більше уваги. В першому випуску Судаков також вчився стрибати у висоту під керівництвом Бех-Романчук.

Проект GoSudakov має не лише розважальну, а і благодійну мету. Кожного випуску Георгій Судаков у партнерстві з фондом “Хто якщо не ми” роблять адресний донат 50 тисяч грн на допомогу дитині, яка постраждала від війни чи потребує медичної допомоги. Так, після першого випуску суму перерахували хлопчику з багатодітної родини військового – Дмитру Михайленку, який проходить лікування від гострого лімфобластного лейкозу. Кошти направили на додаткові необхідні ліки, які не забезпечує програма лікування.

Допомогти маленькому Дмитру можна також в Monobank.

“Це був не просто крутий знімальний день, це був класний досвід, коли вдалося спробувати себе у зовсім іншому виді спорту, і як виявилося, це не так вже й просто. Найкрутішим було те, як ми пізнавали види спорту один одного. Все пройшо на позитиві та щирих емоціях. Я рада, що проект Жори не тільки розважає, а й допомагає", – заявила Марина Бех-Романчук після участі в першому випуску.

Український футболіст Бенфіки наголошує, що головне в цьому проекті – це соціальна складова, адже сам Георгій родом із міста Брянка Луганської області, яке окуповане росіянами з 2014 року, тому не на словах знає те, як важлива підтримка для дітей, які постраждали внаслідок війни.

Перший випуск GoSudakov вже можна переглянути в Instagram.

