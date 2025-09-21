Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков потрапив до історичного списку гравців після голу у ворота АВС Авеш (3:0).

20 вересня Бенфіка обіграла АВС Авеш в матчі 6-го туру Прімейри. У цьому поєдинку Георгій Судаков відзначився дебютним голом за "орлів" та став шостим українцем, який забивав у елітному дивізіоні Португалії.

Судаков оформив досягнення, якого чекав 4 роки – в житті українця сталася ще одна неймовірна подія

Українці, які забивали у португальській Прімейрі

1. Сергій Кандауров (Бенфіка) – 67 матчів, 12 голів

2. Роман Яремчук (Бенфіка) – 25 ігор, 6 голів

3. Сергій Щербаков (Спортінг) – 25 поєдинків, 5 голів

4. Сергій Ателькін (Боавішта) – 10 матчів, 3 голи

5. Орест Лебеденко (Візела) – 54 матчі, 2 голи

6. Георгій Судаков (Бенфіка) – 2 гри, 1 гол

Нагадаємо, Судаков перебрався до Бенфіки влітку з донецького Шахтаря. У поточному сезоні українець провів 3 гри за португальський клуб, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Судаков зробив для Моурінью все – Жозе аж зафутболив пляшку, Трубіна врятувала "подруга", Бенфіка з розгромом