Ювентус прагне підписати півзахисника збірної України. Георгій Судаков є одним із варіантів, на який серйозно націлилися в Турині.

Італійський клуб, який досі не гарантував собі вихід у Лігу чемпіонів, планує провести реструктуризацію складу, а хавбек Шахтаря є пріоритетним варіантом для підсилення складу, повідомляє TuttoJuve. На підсилення складу вже запланували 100 мільйонів євро, а сума може зрости в разі продажу Влаховіча, Дугласа Луїса чи когось з молодих гравців ще на 40-50 млн.

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Джерело зазначає, що Судаков буде головною ціллю на літнє трансферне вікно. В італійському клубі цінують молодий та динамічний профайл футболіста та вважають, що він може оживити склад туринців. Ювентус готовий віддати за 22-річного українця суму від 30 до 40 мільйонів євро. Конкурентами за Георгія називають Наполі та Брентфорд.

Крім Судакова, італійський клуб цікавиться нападником Наполі Віктором Осімхеном та словенським форвардом РБ Лейпциг Бенжаміном Шешко. Серед інших мрій – Сандро Тоналі (Ньюкасл) і Матео Ретегі (Аталанта). До слова, наразі Ювентус посідає 5-те місце у турнірній таблиці Серії А, маючи 50 очок. Відстань команди від зони Ліги чемпіонів становить один бал.

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій Судаков провів 35 матчів за клуб, забив 13 голів і віддав 6 результативних передач. Контракт хавбека з Шахтарем розрахований до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 32 мільйони євро.

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