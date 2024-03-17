"Чи здивований, що у Мудрика не виходить у Челсі так, як очікували? Я здивований тільки тому, що я більшого очікував. Але я не можу його судити. Я його тільки підтримую, можу підтримати тільки.

Судаков відзначив прогрес Мудрика після переходу в Челсі: "Зараз це набагато сильніший футболіст"

Памʼятаєш, ми з тобою спілкувалися два чи три роки тому? Ти в мене спитав тоді за Мудрика. Я сказав, що це буде неймовірний футболіст, неймовірний талант, і в нього все вийде з часом. Він вже там. І ми зараз, сподіваюся, так само можемо спілкуватися й казати, що з часом в нього все вийде.

Може, не його тренер, не його команда. Не те що команда, а якась структура інша. Але просто вже рік пройшов. Думаю, зараз все тільки від Михайла залежить. Можливо тисне цінник? Тисне? А Енцо, Кайседо? Там всі футболісти такі. Не знаю, можливо, тисне. Не можу судити, тому що я з цим не зіштовхувався", – поділився Судаков на YouTube-каналі Трендець.

Челсі перестріляв Лестер і продерся у півфінал Кубка – Мудрик віддав передасист і став героєм трибун, геній Палмер