"Якщо вам хтось скаже, що в 21 рік йому немає куди зростати в найкращому клубі країни, то це буде дуже дивно. Також я не згоден, що в нас такий вже поганий чемпіонат. Ви ж бачите, що про чемпіонство зараз мріють не менше п’яти команд.

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Так, звісно, після Ліги чемпіонів, після повернення зі збірної на УПЛ непросто перемикатися. Перш за все на порожні стадіони, хоча ми все чудове розуміємо і не перестаємо дякувати нашим захисникам за те, що взагалі маємо можливість грати в футбол.

На жаль, в нас ще вистачає команд, які виходять на поле з однією думкою — не дати зіграти супернику. З такими взагалі не цікаво. Так, треба вміти перемагати в різних ситуаціях, інколи це не вдається, але мені шкода тих гравців, які не мають змоги розвивати свої футбольні навички. Це, мабуть, головний мінус УПЛ", – сказав Судаков у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

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