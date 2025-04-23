– Знаєш, до речі, історію про Дніпро?

– Давай, я фанат Дніпра. Ну, основного.

Шахтар визначив вартість Судакова – хавбек збірної України на порозі трансферу до Європи

– Нещодавно в інтерв’ю розповідав: гра була Металіст – Дніпро. Я ж з дитинства у Харкові грав. Я подавав м’ячі. І Металіст із Дніпром – там же заруба капець була. І була контратака, м’яч виходить — а я тримаю, не даю футболісту Дніпра. Він каже на мене: "Ти, малий" – і з матами. Як думаєш, хто цей футболіст?

– Федецький?

– Коноплянка. Я потім йому згадував, коли вже в Шахтарі був. Він такий: "Ні-ні-ні", – розповів Судаков у ефірі гумористичної програми "Леви на джипі".

До слова, цього сезону Судаков забив 13 голів та зробив 6 асистів у 34 матчах за Шахтар.

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