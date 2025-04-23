Судаков шокував історією за участі Коноплянки – хавбек Шахтаря отримав "на горіхи" від легендарного українця
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився цікавою історією, пов’язаною з Євгеном Коноплянкою.
– Знаєш, до речі, історію про Дніпро?
– Давай, я фанат Дніпра. Ну, основного.
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– Нещодавно в інтерв’ю розповідав: гра була Металіст – Дніпро. Я ж з дитинства у Харкові грав. Я подавав м’ячі. І Металіст із Дніпром – там же заруба капець була. І була контратака, м’яч виходить — а я тримаю, не даю футболісту Дніпра. Він каже на мене: "Ти, малий" – і з матами. Як думаєш, хто цей футболіст?
– Федецький?
– Коноплянка. Я потім йому згадував, коли вже в Шахтарі був. Він такий: "Ні-ні-ні", – розповів Судаков у ефірі гумористичної програми "Леви на джипі".
До слова, цього сезону Судаков забив 13 голів та зробив 6 асистів у 34 матчах за Шахтар.