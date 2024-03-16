Півзахисник "гірників" Георгій Судаков розповів про вивчення іноземних мов та зміну підходу до висвітлення свого навколофутбольного життя.

– Після того, як ти став найобговорюванішим футболістом в УПЛ, ти почав вести свій Instagram англійською. Це ти вже готуєшся до іноземної аудиторії чи з'явилося більше підписників за кордоном?

– Так, з'явилися підписники за кордоном. І плюс я зараз почав працювати з агентством. Це португальське агентство.

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– Це піар-агентство?

– Це, можна сказати, люди, які допомагають мені показати мій образ якомога більшій кількості людей і показати правильно. Вони якраз роблять це, щоб якомога більша аудиторія подивилася і за кордоном.

– А текст пишеш ти сам чи вони допомагають?

– Вони мені деякі тексти пишуть, але мені не подобається, якщо чесно. Я хочу чогось такого креативного.

– Від себе?

– Так. Вони мені пишуть такі загальні речі.

– Шаблони?

– Так. Не знаю, може, людям це цікаво. Але я хочу сам, щоб це було щось таке креативне. Десь якісь моменти я використовую, коли вони мені кажуть, я з цим погоджуюся і це виглядає нормально, як для мене. А деякі моменти, коли я сам реально хочу додати щось – щось від себе вставляю.

– Чи вивчаєш зараз англійську, можливо, ще якісь мови?

– Ви про італійську? (сміється)

– Подумав після того, як Наполі та Ювентус до тебе звернулися?

– Так, думав. Навіть питав в однієї викладачки. Посилено вивчаю англійську. Трохи є з цим проблеми. Я розумію все, можу спілкуватися – не на прямо високому рівні, але все, що умовно з Містером (Маріно Пушічем, – прим.), я розумію, що він нам розповідає, можу про загальні футбольні речі з ним спілкуватися, без питань.

Але досконало... Я зараз дивлюся серіал англійською мовою з таким британським акцентом – це дуже складно. Поки що для мене це неможливо. Я хочу вийти на новий рівень. Так, я займаюся, маю репетитора, але розумію, що має бути мотивація. Я її то маю, то не маю. Вона зникає інколи.

– Але зараз є багато практики, тренерський штаб.

– Так, якраз з цим зараз набагато легше, – сказав Судаков у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 18 млн євро, а клаусула становить 150 мільйонів.

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