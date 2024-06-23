"Матч Бельгія – Румунія? Так, дивились матч, звичайно. Всі думали про результат, але розуміємо, що як би вони не зіграли все залежить тільки від нас. Налаштовуємось, відштовхуємось тільки від своєї гри", – поділився Судаков на прес-конференції.

Вацко вважає Мудрика однією з головних проблем збірної України – Ребров загнав сам себе у цю пастку

Доповнив партнера по збірній Максим Таловєров: "Згоден з Жоріком. Вважаю, що це дуже гарно, коли все залежить від нас. Це гарно, що все залежить від нас, коли ти знаєш, що якщо ти здобудеш позитивний результат, то все буде добре. Я вважаю, що це легше".

Нагадаємо, доля путівки до плей-офф групи E вирішиться 26 червня – о 19:00 паралельно розпочнуться матчі Україна – Бельгія та Словаччина – Румунія. Наразі в усіх команд по 3 очки, а "синьо-жовті" посідають останнє місце в квартеті через найгіршу різницю м'ячів.

Мудрик нарешті вразив Англію, Довбика знищують в Італії – тіньові герої збірної України, словаки осоромилися після матчу