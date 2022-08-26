"Усі команди дуже високого рівня. Скільки разів уже Реал вигравав Лігу чемпіонів? Це топ-клуб.

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Бачив ігри РБ Лейпциг в чемпіонаті – дуже сильна команда. І Селтік, я вважаю, як і всі шотландські клуби, сильний і бойовий. Буде складно. З ким би я хотів зіграти перший матч? Немає жодної різниці.

Звичайно, той факт, що домашні матчі ми виступатимемо не в Україні, впливатиме на нас. У рідній країні значно краще грати. На гру може прийти твоя родина, наприклад, подивитися. Сподіваюсь, що у Варшаві буде не менше підтримки. Ми в це віримо. Насамперед прагнемо продемонструвати гарний футбол для наших уболівальників і хороший результат", – цитує Судакова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар став єдиним представником України у Лізі чемпіонів. Динамо гратиме у Лізі Європи, а СК Дніпро-1 – в Лізі конференцій.

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