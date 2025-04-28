Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков продовжує збирати навколо себе топ-клуби з різних куточків Європи.

Ліверпуль та Манчестер Сіті готові зійтися у трансферній боротьбі за 22-річного українця, стверджує TodoFichajes.

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Судакова кілька місяців пов'язували з Наполі, який розпочав переговори з Шахтарем. Втім, навряд партенопейці витримають конкуренцію, якщо в гру вступлять багаті гранди АПЛ. Ліверпуль та Манчестер Сіті надсилали скаутів дивитися на Судакова у матчах основного етапу Ліги чемпіонів. Хавбек Шахтаря оформив 1 гол та 2 результативні передачі у 8 турах.

Додамо, що чинний контракт Судакова з "гірниками" розрахований до кінця 2028 року, а ціна за Tranfermarkt складає 32 млн євро.

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