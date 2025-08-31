Вчора, 30 серпня, стало відомо про перехід хавбека Шахтаря Георгія Судакова до португальської Бенфіки.

Судаков офіційно став гравцем Бенфіки – відомі деталі довгоочікуваного трансферу

Сьогодні прес-служба клубу опублікувала підбірку фото з першого тренування українця. На знімках Судаков тренується, знайомиться з одноклубниками та зустрівся з партнером по збірній України Анатолієм Трубіним. Бенфіка навіть присвятила цьому окремий пост, підписавши його українським прапором.

Нагадаємо, що клуби узгодили оренду хавбека з обов’язковим викупом на загальну суму 27 млн євро, а також різноманітними бонусами.

