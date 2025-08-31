Судаков провів перше тренування в Бенфіці – знайомство з партнерами та зустріч із Трубіним та тренером (ФОТО)
Георгій Судаков поступово звикає до атмосфери у новому колективі.
Вчора, 30 серпня, стало відомо про перехід хавбека Шахтаря Георгія Судакова до португальської Бенфіки.
Судаков офіційно став гравцем Бенфіки – відомі деталі довгоочікуваного трансферу
Сьогодні прес-служба клубу опублікувала підбірку фото з першого тренування українця. На знімках Судаков тренується, знайомиться з одноклубниками та зустрівся з партнером по збірній України Анатолієм Трубіним. Бенфіка навіть присвятила цьому окремий пост, підписавши його українським прапором.
Нагадаємо, що клуби узгодили оренду хавбека з обов’язковим викупом на загальну суму 27 млн євро, а також різноманітними бонусами.
