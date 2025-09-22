Хавбек Бенфіки Георгій Судаков не зможе взяти участь у наступному матчі своєї команди.

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков не зіграє у перенесеному поєдинку 1-го туру чемпіонату Португалії проти Ріу Аве, повідомляє O Jogo.

Причина відсутності Судакова пов’язана з регламентом змагань: на момент первинного призначення матчу український хавбек ще не був офіційно зареєстрований у складі команди. Разом із ним цей поєдинок пропустить інший новачок Бенфіки Доді Лукебакіо, який наразі проходить відновлення після травми.

Перенесений матч Бенфіка – Ріу Аве запланований на вівторок, 23 вересня, початок о 22:15.

