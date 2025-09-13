Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков поділився враженнями від першого матчу у складі "орлів",

У п'ятницю, 12 вересня, Бенфіка зіграла внічию з Санта-Кларою – 1:1. Новачок "орлів" Георгій Судаков провів свій дебютний матч за португальський клуб, вийшовши на заміну на 72-й хвилині

"Судаков грав, не знаючи імен партнерів по команді": наставник Бенфіки – про дебют українця та втрату очок

Футболіст поділився враженнями від гри у своєму Instagram. Георгій опублікував пост португальською мовою.

"Мої перші кроки вдома на Ештадіу да Луж, неймовірна атмосфера, дякую за теплий прийом вболівальникам Бенфіки", – написав Судаков.

Нагадаємо, Георгій Судаков перебрався до Бенфіки з Шахтаря на правах оренди з опцією обов'язкового викупу за 27 мільйонів євро з додатковими бонусами. Наразі Бенфіка посідає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

Трубін не зміг подарувати Судакову переможний дебют, пропустивши на останніх хвилинах від Санта-Клари