"Було складно. Нам потрібно зібратися з думками. Спершу слід проаналізувати те, що сталося, взяти на себе відповідальність, дивитися вперед і наполегливо працювати.

Судаков дізнався офіційний вердикт УЄФА щодо другого асисту в матчі ЛЧ – невтішні новини

Причина поразки? Не знаю, ми контролювали гру і забивали голи. Потім гра змінилася, не знаю чому. Карабах зробив небагато, але кожна контратака давалася нам важко. Другий тайм вийшов слабким, нам потрібно відреагувати, рухатися далі й зіграти краще в наступному матчі", – цитує Судаков а A Bola.

Нагадаємо, що в цьому поєдинку Георгій Судаков оформив два асисти, проте другий результативний пас не був зарахований УЄФА. Після матчу також було звільнено головного тренера Бенфіки Бруну Лаже.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2