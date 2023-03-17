Судаков присвятив ЗСУ та вболівальникам виступи Шахтаря в єврокубках: "На кожну гру ми виходили заради вас"
12:00 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков висловився щодо матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда.
завершено
24’ Оркун Кьокчю
38’ Оркун Кьокчю
49’ Усама Ідріссі
60’ Усама Ідріссі
67’ Даніло
Кевін Келсі 87’
24’ Оркун Кьокчю
38’ Оркун Кьокчю
49’ Усама Ідріссі
60’ Усама Ідріссі
67’ Даніло
87’ Кевін Келсі
"Важко щось говорити. Це футбол, багато роботи попереду, цілі не змінюються. Дякую команді за цю подорож, цей дух, це задоволення і шалений запал.
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Велике дякую вболівальникам за підтримку! На кожну гру ми виходили заради вас і наших воїнів", – написав Судаков на своїй сторінці в Instagram.
Зауважимо, що Шахтар завершив свою єврокубкову подорож, розгромно програвши Фейєнорду (1:7) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
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