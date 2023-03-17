"Важко щось говорити. Це футбол, багато роботи попереду, цілі не змінюються. Дякую команді за цю подорож, цей дух, це задоволення і шалений запал.

УЄФА виніс вердикт Шахтарю після поразки 1:7 від Фейєнорда

Велике дякую вболівальникам за підтримку! На кожну гру ми виходили заради вас і наших воїнів", – написав Судаков на своїй сторінці в Instagram.

Зауважимо, що Шахтар завершив свою єврокубкову подорож, розгромно програвши Фейєнорду (1:7) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан