Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков все ближчий до завершення свого трансферу в лісабонську Бенфіку.

Португальські журналісти "зловили" Судакова, який вже прибув до Лісабона заради завершення трансферу до Бенфіки, повідомляє Vai Benfica.

Судаков завершив трансфер у Бенфіку – українець отримає легендарну "десятку" Еусебіу та Руя Кошти

Щоправда, розпитування працівників ЗМІ не дали жодного результату – Георгій промовчав усю дорогу до автівки. Пізніше Фабріціо Романо запостив світлину з літака – Судаков вирушив до Португалії літаком разом з агентом Вадимом Шаблієм.

Нагадаємо, що за перехід Георгія Шахтар отримає 27 мільйонів євро фіксованим платежем, ще 5 мільйонів передбачено бонусами, а також 20% від майбутнього перепродажу. У цьому сезоні Судаков встиг відзначитись 2 асистами в 10 матчах.

A chegada de Sudakov a Portugal para reforçar o Benfica ️

